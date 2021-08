Calciomercato Lazio, Gondo fa gola in B: l'Ascoli si muove e insidia il Como

Piazzare gli esuberi per sbloccare anche il mercato in entrata. Questo è il mantra in casa Lazio. Agosto è arrivato, ma a Formello c'è ancora il pienone con tanti giocatori che non rientrano nei piani biancocelesti e aspettano sistemazione. Uno di questi è Cedric Gondo che è reduce da un'ottima stagione in Serie B con la Salernitana. Il ragazzo ivoriano avrebbe accolto con favore un ritorno in Campania, ma le regole del trust impediscono operazioni tra la Lazio e i granata. Così sull'attaccante hanno messo gli occhi diversi club di serie cadetta. Primo tra tutti il Como che nei giorni scorsi ha allacciato contatti seri con la Lazio e l'entourage del giocatore e spinge per definire l'affare. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, su Gondo s'è mosso anche l'Ascoli che è alla ricerca di una punta per completare il reparto offensivo. La Lazio aspetta, Gondo può essere il primo a salutare la truppa degli esuberi.