Chelsea, Hudson-Odoi tra i partenti: lo scenario

Lazio e Chelsea potrebbero fare sul serio. Il club capitolino sta facendo il possibile per puntellare la rosa e dare a Sarri almeno due esterni d'attacco. L'indice di liquidità e il monte stipendi ostacolano le operazioni in entrata e in uscita. Questo problema dovrà risolversi entro il 21 agosto, prima dell'inizio della nuova stagione. Qualche giorno fa Hudson-Odoi, ala d'attacco del Chelsea, è stato accostato alla Lazio. L'attaccante nel 2019 ha subito uno stop a causa della lacerazione del tendine d'Achille. È già stato allenato da Sarri quando il Comandante allenava i Blues. L'esterno con lui aveva collezionato 6 gol e 7 assist in 29 presenze. Potrebbe essere un ottimo jolly da aggiungere nello scacchiere del nuovo tecnico della Lazio. Hudson-Odoi con Sarri al comando si è mosso da esterno di sinistra e destra, e all'occorrenza ha fatto anche la punta centrale. Sarebbe un bel tesorino.

I DETTAGLI - Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2024 e dal Chelsea arrivano delle novità. Come riporta gazzetta.it, la Lazio sembra decisa a puntare su Callum e i Blues sono pronti a cederlo in prestito semplice, senza l'inserimento dell'obbligo di riscatto. Questa formula potrebbe agevolare la trattativa per portarlo in biancoceleste. Ma persiste un problema. Hudson-Odoi, essendo inglese, è considerato un extracomunitario e la Lazio "tiene libero" il posto per Kamenovic, non ancora tesserato per l'indice di liquidità e mercato fermo. Situazione simile al Milan. Infatti, con il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea, il club rossonero ha occupato uno dei due slot disponibili per la registrazione di giocatori extracomunitari in questa sessione di calciomercato. Dunque, solo con il mancato tesseramento del terzino serbo tale situazione si sbloccherà. Non resta che attendere e scoprire eventuali colpi di scena..

Attacco hacker Regione Lazio, ecco a quanto ammonterebbe il riscatto

Lazio, oggi l'amichevole con il Meppen: dove vedere il match

TORNA ALL'HOME PAGE