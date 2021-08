Attacco hacker Regione Lazio, ecco a quanto ammonterebbe il riscatto

Proseguono i problemi creati dall'attacco hacker al server della Regione Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, quando il sistema è andato in tilt è apparso un avviso con un link che conteneva le istruzioni per ottenere lo sblocco. Il messaggio non è stato aperto, ma secondo gli esperti conterrebbe cifra del riscatto e modalità di versamento.

Gli analisi si stanno interrogando sul possibile importo...

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.