Prosegue la preparazione della Lazio di Maurizio Sarri che dopo la prima parte di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo ora si è spostata in Germania. Il tecnico toscano continua a spingere il piede sull'acceleratore e anche a Marienfeld mette sotto la squadra, che ha visto il ritorno di Acerbi, Immobile e Correa, negli allenamenti.

Nella giornata di oggi i biancocelesti sfideranno in amichevole il Meppen, squadra di terza categoria tedesca, che ha già nelle gambe tre giornate di campionato. Il match sarà trasmesso in diretta a partire dalle 18:30 su Lazio Style Channel, canale 233 del bouquet Sky. Sarà trasmessa in diretta televisiva, sempre su Lazio Style Channel e forse anche su Sky Sport, anche la seconda e ultima amichevole contro il Twente in programma sabato 7 agosto.

Lazio, oggi l'amichevole con il Meppen: dove vedere il match

