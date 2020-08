DIRETTA - Calciomercato Lazio: ore decisive per David Silva. E in attacco...

CALCIOMERCATO LAZIO: Sono ore decisive per il trasferimento di David Silva alla Lazio. C'è chi dice che la trattativa è in dirittura d'arrivo, chi dice che mancano pochi dettagli: quel che è certo è che la pista biancoceleste affascina l'esterno del City, il quale è molto attratto dalla Serie A e sta valutando seriamente l'offerta della Lazio. Il weekend sarà decisivo: entro lunedì dovrebbe arrivare la svolta. Determinante nella trattativa il ruolo del progetto tecnico di Inzaghi. Non solo Silva però, l'altro nome caldo è quello di Fares. L'esterno della Spal è vicino ai biancocelesti: si tratta sull'importo da versare nelle casse del club di Ferrara (la cifra oscilla tra i 7 e gli 8 milioni).

ATTACCO: Felipe Caicedo questa volta sembra davvero destinato a dire addio alla Lazio. Il centravanti ecuadoriano sta valutando alcune offerte faraoniche che permetterebbero a Lotito di fare una buona plusvalenza attraverso la sua cessione. Al suo posto arriveranno due attaccanti: uno sarà con molto probabilità Borja Mayoral, l'altro uno tra Wesley e Muriqi.

PORTIERE: Serve anche un portiere per il prossimo anno. L'ultimo nome, in ordine temporale, è quello di Luigi Sepe. La Lazio ha chiesto informazioni al Parma per il portiere 29enne, ma rimangono in lizza anche Sirigu, Cragno, Consigli, Paleari e Sergio Rico.

Lazio, ecco la maglia per la Champions League: le prime immagini - FOTO

Juventus, Inzaghi e non solo: tutti i nomi per il dopo Sarri

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE