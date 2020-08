Lazio, ecco la maglia per la Champions League: le prime immagini - FOTO

Un ritorno atteso 13 anni. La Lazio rivede le stelle della Champions League e per l'occasione si prepara a indossare un abito speciale. La divisa che verrà utilizzata per la competizione europea dovrebbe essere molto simile alla maglia realizzata per i 120 anni di storia del club: sfondo celeste, banda nera sul petto e sulle maniche. A differenza di quella tradizionale, però, i ricami e i dettagli non saranno in bianco bensì dorati. La patch della Coppa Italia - posizionata al centro del petto - verrà sostituita da quella della Champions, cucita sulla spalla. Non una novità assoluta, quindi, ma di sicuro impatto. Le luci della notte e le note dell'inno renderanno ancor più suggestiva la divisa della squadra biancoceleste. Di seguito la bozza di come dovrebbe essere la divisa della Lazio in Champions League.

Pubblicato il 8/08/2020 alle 7.00