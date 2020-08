Calciomercato Lazio, per la porta spunta anche Sepe: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La stagione è finita da una settimana, ma la Lazio è già al lavoro per costruire la squadra per la prossima. I biancocelesti torneranno in Champions dopo tanti anni di assenza e l'obiettivo è non sfigurare. Lotito e Tare vogliono regalare a Inzaghi una rosa lunga e competitiva che possa fare bene nelle tre competizioni. Nessun dettaglio verrà trascurato. Tra le cose da perfezionare c'è anche la questione portiere di riserva. Proto è destinato a lasciare Formello. In questi giorni sono molti i nomi degli estremi difensori accostati alle aquile. Da Cragno a Sergio Rico passando per Paleari, Sirigu e Consigli, sono tanti i nomi emersi in queste settimane. A questi si aggiunge anche un nuovo candidato: Luigi Sepe. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta di Parma, il club biancoceleste avrebbe chiesto informazioni agli emiliani per il numero uno. Sepe è stato uno dei più positivi della squadra di D'Aversa e su di lui ci sarebbe anche il Torino. Chissà dopo il primo sondaggio la Lazio proverà l'affondo, ma la candidatura del 29enne di Torre del Greco non va sottovalutata.

