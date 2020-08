Calciomercato Lazio, due punte per il post Caicedo: Muriqi e Wesley in pole

Fuori Caicedo, dentro due attaccanti. La Lazio vuole regalare a Simone Inzaghi due punte per la prossima stagione. I tanti impegni richiedono una rosa più lunga e il reparto offensivo non può fare affidamento sul solo Immobile. L'arrivo di un paio di centravanti lo aveva annunciato il ds Tare già qualche settimana fa. Uno dei due sarà probabilmente Borja Mayoral, che per caratteristiche assomiglia a Ciro Immobile: si muove molto e gli piace arretrare il suo raggio d'azione. L'altro invece sarà un bomber d'area di rigore: i due profili apprezzati a Formello sono Muriqi e Wesley.

MURIQI: 32 gol nelle ultime due stagioni in Turchia. Classe '94, 191 centimetri e tutte le carte in regola per indossare la maglia della Lazio. Si tratterebbe, come riporta la rassegna di Radiosei, di un'operazione da circa 18 milioni di euro. Forse anche meno viste le condizioni economiche del Fenerbahche non proprio ottimali.

WESLEY: Nome noto in casa biancoceleste. Già la scorsa estate è stato a un passo dal trasferimento alla Lazio, poi la conferma di Caicedo ha fatto saltare tutto. Il classe '96 aveva anche visitato Formello, ma alla fine si era trasferito all'Aston Villa dove non ha fatto però benissimo: 5 gol in 21 partite in Premier. In Inghilterra non puntano molto su di lui e per la Lazio potrebbe rivelarsi un'occasione. Basterebbero 15-17 milioni per un ritorno di fiamma che a Tare piace moltissimo.

Lazio, ecco la maglia per la Champions League: le prime immagini - FOTO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE