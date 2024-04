DIRETTA - Pavia-Lazio Women 1-3, Proietti prende il posto di Visentin

Serie B Femminile | 26ª giornata

Domenica 28 aprile 2024, ore 15:00

Stadio Comunale Fortunati, Pavia

PAVIA-LAZIO WOMEN 1-3: 4' Codeca (P), 11'- 40'- 48' Moraca (L)

PAVIA (4-3-1-2): Migliazza; Crevacore (65' Asamoah), Semplici, Dubini, Dugo; Cavallin, Zecchino (70' Aprile), Grumelli (65' Longoni); Contena (65' Avallone) ; Codeca, Accoliti. A disp.: Terni, Zangrandi, Lepera, Ottina, Polillo. All.: Pablo Sebastian Wergifker

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Reyes, Gothberg; Adami, Eriksen (75' Ferrandi), Colombo (59' Gomes); Moraca (59' Goldoni); Visentin (71' Proietti), Popadinova (59' Palombi). A disp.: Fierro, Pezzotti, Kuenrath,Varriale. All.: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Deborah Bianchi (sez. Prato); Assistenti: Massimiliano Alvise Quaglia - Davide Cavallaro

Ammonite: 16' Semplici (P)

SECONDO TEMPO

75' Ultimo cambio per Grassadonia: fuori Eriksen, dentro Ferrandi.

73' Occasione per le biancocelesti! Palombi in profondità per Gomes, la portoghese però viene anticipata da Dubini che regala alle avversarie un calcio d'angolo.

71' Sostituzione Lazio: esce Visentin, entra Proietti.

70' Cambia ancora il Pavia: esce Zecchino, entra Aprile.

68' Ottima parata di Migliazza che nega la gioia del gol a Gomes.

65' Triplo cambio per il Pavia: fuori Grumelli, Contena e Crevacore, dentro Longoni, Avallone e Asamoah

62' Palombi in area di rigore, cerca la conclusione ma il tiro viene ribattuto. Resta a terra Crevacore, colpita alla testa dopo un contrasto con Gomes, entrano in campo i sanitari.

61' Duello tra Reyes e Codeca, ma è la biancoceleste a avere la meglio impedendo all'avversaria di avvicinarsi alla porta.

59' Tripla sostituzione in casa Lazio: fuori Popadinova, Moraca e Colombo, dentro Palombi, Goldoni e Gomes.

58' Conclusione di Popadinova sul primo palo, Migliazza ci mette i guantoni e la devia in angolo.

55' Conclusione di Grumelli molto molto pericolosa che, fortunatamente, si spegne oltre la traversa.

53' Brivido per il Pavia! Cross perfetto di Popadinova all'indirizzo di Visentin che, clamorosamente, sbaglia e sciupa l'occasione del 4-1

51' Prova a involarsi Pittaccio che crossa in area per Popadinova, ma Dubini capisce tutto e anticipa la bulgara mettendo la palla fuori.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Si rialza Moraca e realizza la tripletta personale. La biancoceleste da sola in profondità, a tu per tu con Migliazza non sbaglia e porta ancora avanti la squadra.

46' Entra in campo lo staff medico della Lazio per soccorrere Moraca, l'attaccante è rimasta a terra dolorante alla caviglia in seguito allo scontro con Crevacore.

45' Fischia la direttrice di gara: inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45' Concesso un minuto di recupero.

45' Corner per la formazione ospite: Moraca dalla bandierina che calcia corto per Colombo, scambio tra le due e poi cross in area dell'attaccante che però non trova lo specchio della porta.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Giocata di furbizia delle biancocelesti: batte subito la punizione Eriksen per Visentin, poi Moraca raccoglie l'assist e la butta in rete.

37' Gothberg scambia benissimo con Moraca che poi subisce fallo da Crevacore e cade in area di rigore, ma l'arbitro lascia giocare. La biancoceleste non protesta.

33' Pittaccio ancora in area di rigore, Popadinova non riesce a controllare la sfera. Libera il Pavia.

31' Di nuovo angolo per le biancocelesti, sempre Moraca dalla bandierina che decide di giocarla corta. Ci riprova Gothberg, ma Semplici allontana.

28' Ottimo intervento di Semplici su Popadinova che guadagna così un calcio d'angolo. Dalla bandierina va Moraca, cross dentro l'area di rigore. La palla viene allontanata, ma resta sempre in zona e al volo Gothberg cerca la conclusione. Si distende Migliazza che nega il secondo gol.

27' Cross di Pittaccio all'indirizzo di Popadinova, Migliazza anticipa la bulgara uscendo senza problemi.

21' Brivido per il Pavia! Grandissima occasione per la la Lazio con Moraca che, in area di rigore, decide di servire Colombo. La biancoceleste però viene anticipata dall'avversaria e non trova la conclusione.

17' Calcio di punizione per la squadra di Grassadonia. Moraca alla battuta che calcia oltre la barriera, ma non sorprende Migliazza che fa sua la sfera.

16' Primo giallo del match è per Semplici, ha commesso un fallo ai danni di Visentin.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Pareggia la Lazio, Moraca dagli undici metri batte Migliazza e riporta il risultato in parità.

10' Calcio di rigore per la Lazio: Dubini in scivolata manda a terra Visentin , l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty.

8' Mancuso in profondità per Moraca che ci mette la testa, ma il Pavia riesce a allontanare il pericolo.

4' Pavia in vantaggio! La sblocca Codeca che prende la mira e la mette all'angolino, Guidi la devia ma non riesce a evitare il gol.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Pavia-Lazio Women, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie B Femminile. In trasferta, le biancocelesti cercheranno di confermare la striscia di risultati positivi ottenuti fin qui per mantenere il vantaggio sulla Ternana, uscita vincente dalla sfida col Bologna. L'appuntamento col fischio d'inizio al Comunale Fortunati è 15:00.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE