Disastro Italia Femminile: fuori ai gironi dell’Europeo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è un grandissimo periodo storico per il calcio italiano. Mentre la Nazionale maschile non si è qualificata, per la seconda volta consecutiva, ai prossimi Mondiali, quella femminile ha fatto una pessima figura negli Europei di categoria. Con la sconfitta per 1-0 di questa sera contro il Belgio, la squadra di Bertolini chiude il proprio girone all'ultimo posto in classifica ed è costretta a dire addio alla competizione più importante dell'estate. Lacrime e delusione sul volto delle azzurre che, con un solo punto conquistato in tre partite, vanno fuori subito.