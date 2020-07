Donati: "Inzaghi è un bravo allenatore, ma la rosa non è all'altezza della Juventus"

Dopo la ripresa la Lazio non è riuscita a lasciare il segno come fatto nella restante parte della stagione. Ai microfoni di TMW ha parlato dei biancocelesti l'ex calciatore Massimo Donati: "Inzaghi sta facendo molto bene. Sa quello che vuole e alla fine ha ottenuto i risultati. La Lazio ha perso brillantezza e non è riuscita a ripetersi. Ma è un allenatore bravo e con una rosa non all'altezza della Juve".