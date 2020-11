Elezioni America, risultato in bilico. Trump: "Francamente abbiamo già vinto"

C'è fermento negli Stati Uniti, così come nel resto del mondo, per scoprire chi sarà il presidente americano per i prossimi quattro anni. La lotta tra Trump e Biden è serrata e nella notte non sono mancati colpi di scena. Poco prima delle sette di questa mattina, ora italiana, Biden si è presentato nel suo quartier generale nel Delaware esibendo un cauto ottimismo: "Siamo sulla strada per vincere le elezioni. Ma ci vorrà tempo, dobbiamo essere pazienti: abbiamo fatto un grande lavoro". Non è dello stesso avviso il presidente in carica che dalla Casa Bianca ha sferrato il colpo: "Francamente, abbiamo già vinto. Ringrazio gli americani, abbiamo vinto ovunque, risultati fenomenali", affermando che qualsiasi voto attribuito al suo concorrente sarà una truffa e che in tal caso si rivolgerà alla Corte suprema. Alcuni stati sono ancora in bilico e la sensazione è che per il risultato bisognerà aspettare un paio di giorni con il conseguente strascico di polemiche.