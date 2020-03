Emergenza coronavirus, la Fifa studia un piano Marshall per il calcio

La Fifa sta studiando le misure necessarie per salvare il calcio dalla catastrofe finanziaria post coronavirus. Si pensa a un piano Marshall che faccia affidamento sulle riserve di 2,5 miliardi di euro, e sui futuri ricavi da diritti tv da usare come garanzie. La Fifa, spesso ha aiutato i poveri del calcio, e sa che stavolta non basterà. Anche i ricchi sono meno ricchi e hanno bisogno di aiuto. Secondo il NYT, la Fifa vorrebbe istituire un fondo di compensazione in partenza di alcuni centinaia di milioni, come i governi di tutto il mondo, arrivando fino ad accendere prestiti con i futuri introiti da sponsor e tv come garanzie.