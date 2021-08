Empoli, Corsi: "Contro la Lazio grande gara, il loro secondo gol è irregolare"

La Lazio di mister Sarri ha conquistato i primi tre punti della stagione battendo l'Empoli al Castellani grazie alle reti di Milinkovic, Lazzari e Immobile. Una vittoria importante per i biancocelesti e una sconfitta che ancora brucia per i toscani che erano passati in vantaggio dopo solo quattro minuti con il gol di Bajrami. Queste le parole del patron Fabrizio Corsi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Peccato per il risultato, siamo rimasti molto delusi. Abbiamo fatto una grandissima partita contro la Lazio, ma siamo stati penalizzati da alcuni episodi. Il secondo goal, ad esempio, era irregolare. Ma non sono qui per fare polemica, queste cose non ci appartengono".

Milan, Pioli: "Non faccio griglie ma le nostre avversarie sono fortissime"

Lazio, Sarri deve interrompere il tabù dell'Olimpico: all'esordio solo pareggi e sconfitte

TORNA ALL'HOME PAGE