Empoli, Ismajli: "Lazio? Faremo di tutto per rompere anche..."

Ardian Ismajli, ai microfoni de La Nazione, ha parlato della sfida contro la Lazio in programma tra due giorni all'Olimpico. Il difensore azzurro, soffermandosi in particolare sull'attacco dei biancocelesti, ha dichiarato: “Sarà una gara dura, senza dubbio. La Lazio ha uno degli attacchi più prolifici del campionato ma come abbiamo dimostrato finora, possiamo tenere testa a squadre forti. Abbiamo già affrontato attacchi pericolosi e siamo riusciti a limitarli. Contro la Lazio servirà grande concentrazione, ma siamo pronti a dare il massimo per ottenere un buon risultato”.

A proposito delle vittorie all'Olimpico, dopo aver battuto la Roma i toscani sperano di replicare l'impresa contro i biancocelesti. Su questo il kosovaro ha detto: “Vincere all’Olimpico con la Roma è stato un risultato storico per il club. Ora ci aspetta la Lazio, e vogliamo continuare su questa strada. Non sarà facile, ma abbiamo già dimostrato di poter battere squadre di alto livello. Faremo di tutto per rompere anche questo tabù e portare a casa un altro risultato positivo”.

