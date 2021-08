Empoli - Lazio, dove vedere la partita in Tv e in streaming

Il tempo delle amichevoli è finito, d'ora in poi si fa sul serio. La Lazio di Sarri è pronta a scendere in campo per disputare il nuovo campionato di Serie A. I biancocelesti esordiranno sabato sera alle 20:45 al Castellani di Empoli contro la squadra di Andreazzoli. Per chi deciderà di non andare in trasferta (al momento non ci sono comunicazioni limitanti al riguardo) la partita sarà trasmessa sia in Tv che in straming.

DOVE VEDERE LA PARTITA - In Tv ci sarà la possibilità di vedere la prima di Sarri da laziale in Serie A sia sul digitale terrestre, con il nuovo canale DAZN, che sulla pay-tv con Sky. Via streaming il match sarà trasmesso sull'app di DAZN, installabile sui vari dispositivi, e su NOW Tv.