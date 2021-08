Dazn sbarca sul digitale terrestre: i dettagli del nuovo canale

Dazn Channel è il nuovo canale di Dazn sul digitale terrestre disponibile al numero 409. È un canale di backup della piattaforma di sport che sarà accessibile a chiunque, tra gli abbonati, dovesse avere problemi con il servizio. Il canale trasmetterà solo le 7 partite di cui Dazn detiene l’esclusiva. Per tutti gli abbonati che hanno sottoscritto un contratto con TimVision per vedere Dazn tramite il nuovo TimVision Box, potranno accedere al canale semplicemente collegando l’antenna del digitale. Veronica Diquattro, amministratore delegato di Dazn Italia e Spagna, ha dichiarato: “Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su tutto il territorio nazionale. Nelle zone bianche, in quelle in cui non arriva la fibra o il wi-fi, ci sarà la possibilità di utilizzare il digitale terrestre. Dazn ha infatti acquisito le frequenze dal gruppo Cairo e potrà garantire la visione della rete anche nelle zone più impervie. Si tratta di frequenze DTT utilizzabili solo per chi, in quelle zone, avrà a disposizione un decoder per il digitale terrestre”.

