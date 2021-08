DIRETTA - Calciomercato Lazio, soliti nomi e problemi ma Lotito ha il piano top secret

RASSEGNA STAMPA - Siamo alle solite e in attesa, il mercato della Lazio deve ancora regalare gli ultimi colpi. Gira tutto intorno alla cessione di Correa: per il Tucu la settimana che entra potrebbe essere quella decisiva per l'addio, a quel punto spazio agli acquisti e agli esterni. È stato proposto il brasiliano Coutinho, considerati i problemi del Barcellona, Kostic sembra allontanarsi definitivamente (c'è il problema del posto da extracomunitario già occupato da Kamenovic e Felipe Anderson) e Shaqiri è in stand by tra Lione e Liverpool. Rimane in piedi la pista che porta a Brekalo del Wolfsburg, gli altri nomi sono Januzaj della Real Sociedad, Callejon della Fiorentina e Orsolini del Bologna. Tutte ipotesi, nulla di concreto o in dirittura d'arrivo. Nelle ultime ore si è parlato anche di un sondaggio per Skov Olsen senza troppe pretese. A dire il vero, la preferenza di Sarri sarebbe per un altro profilo, quello di Ilicic, non proprio un esterno e più uno da trequarti, che però sembra vicino al rinnovo con l'Atalanta.

MEDIANA E CONTRATTI - Se partirà Escalante, destinazione Marsiglia, potrà entrare Torreira, regista uruguaiano con passaporto spagnolo in uscita dall’Arsenal. Sempre per il centrocampo c'è in pole Basic: il giocatore è bloccato da tempo, il Bordeaux ha l'accordo con la Lazio ma non aspetterà all'infinito. Anche in questo caso i tempi della cessione di Correa fanno tutta la differenza del caso e se entro dopodomani (martedì) il Tucu non sarà ceduto, Lotito procederà al deposito dei contratti di Hysaj, Felipe, Radu e Romero con un metodo al momento top secret (forse un prestito), come preannunciato: "Saranno tutti tesserati per la prima di campionato".