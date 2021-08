Barcellona, la Liga contesta le iscrizioni di Depay, Garcia e Manaj e passa all'investigazione

RASSEGNA STAMPA - La situazione in cui grava il Barcellona è ormai nota a tutti, il caso Messi ha fatto venire a galla i problemi economici del club, in rosso coi conti e obbligato a ridurre il monte ingaggi della rosa per operare sul mercato. Per questo ha preso voce, in chiave Lazio, il nome di Coutinho, uno dei tanti nomi in uscita dai blaugrana. Forse solo una suggestione e un sogno, ma il Barça sta cercando di liberarsi di quegli stipendi che non vuole e non può più sostenere. Intanto grazie a Piqué, che si è tagliato l'ingaggio, e alle cessioni (Todibo, Junior Firpo, Trincao, Aleña e De la Fuente) il club ha potuto comunicare l'iscrizione di Depay, Eric Garcia e Rey Manaj. Ma la Liga ha contestato: "In relazione alla dichiarazione di questa mattina dell'FC Barcelona sull'iscrizione dei giocatori Memphis Depay ed Eric García a LaLiga, l'associazione desidera chiarire: - La documentazione su queste registrazioni non era stata inviata dall'FC Barcelona al momento della sua comunicazione pubblica; - La documentazione è in fase di revisione da parte delle squadre di Controllo Economico e Competizioni de LaLiga per verificare che sia conforme ai regolamenti richiesti".

