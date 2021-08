Calciomercato Lazio, per Correa è la settimana dell'addio

RASSEGNA STAMPA - Solo 12' di campo nella prova generale prima del debutto in campionato, Correa e la Lazio sono sempre più convinti di non andare avanti insieme. Il messaggio è chiaro ed è stato ribadito, Sarri ha preso in considerazione il Tucu solo per uno scampolo di match contro il Sassuolo, nulla che faccia pensare a un dietrofront. Anche perché dall'argentino passa il mercato biancoceleste e quel "benedetto" indice di liquidità, ancora bloccato. Come si legge sulla rassegna stampa di Radiosei, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per chiudere ogni discorso, ma serve un'offerta convincente. Lotito vuole incassare almeno 30 milioni di euro, fino ad ora tanti sondaggi ma nessun affondo concreto, nemmeno dall'Inter di Inzaghi. E intanto il debutto in campionato s'avvicina: vedremo che gestione societaria e tecnica metterà in piedi la Lazio con l'inizio della nuova stagione, se Correa verrà impiegato o tenuto da "fuori rosa".

