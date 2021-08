Calciomercato Lazio, Gerard Lopez: "Basic vuole solo un club, ma..."

Il quadro è piuttosto chiaro. Toma Basic e la Lazio sono d'accordo, hanno un'intesa sulla base di un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione. Un accordo che per ora ha tenuto, nonostante l'interessamento di altri club come Napoli e Atalanta e soprattutto nonostante i biancocelesti non possano tesserare alcun nuovo acquisto causa indice di liquidità. Il mercato laziale è bloccato, ormai da due mesi si attendono cessioni che però non arrivano e così Basic rimane in stand by. Il Bordeaux aspetta l'affondo decisivo, ha preso atto della volontà del giocatore di vestire la maglia della Lazio, ma non può aspettare in eterno e le parole del presidente dei Girondini, Gerard Lopez, sono piuttosto chiare: "Basic? Sappiamo che il giocatore e l'entourage vogliono provare una nuova avventura e noi non ci opponiamo. Abbiamo tre club interessati al ragazzo, ma Toma preferisce chiaramente un club (la Lazio ndr) e cercheremo di lavorare con loro per definire il trasferimento. Ma dobbiamo considerare anche che ci sono altre due offerte, quindi bisogna fare una scelta”. Il messaggio di Lopez è evidente: siamo disponibili ad accontentare Basic, ma bisogna fare in fretta.

Pubblicato il 14/08