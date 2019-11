Euro 2020, svelato il pallone ufficiale della competizione - FOTO

E' stato presentato il pallone ufficiale di Euro 2020. Si chiama Euforia ed è stato pensato per celebrare l'inclusività che il torneo porterà il prossimo anno in tutto il continente. Infatti, per celebrare i 60 anni del Campionato Europeo, il torneo verrà disputato in 12 paesi diversi. Ed è proprio da questo nuovo formato che si è trovata l'ispirazione per un pallone che rimanda al valore della divesità che accompagnerà il torneo. La partita inaugurale di Euro 2020 è fissata per il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma.