Euro 2020, trionfo Danimarca: Dolberg e Delaney stendono la Repubblica Ceca

Nel terzo quarto di finale di Euro 2020, la Danimarca stende 2-1 la Repubblica Ceca e approda in semifinale. A Baku, i danesi raggiungono questo grande traguardo dopo ben 29 anni. Nella prima frazione gli uomini di Hjulmand mettono subito le cose in chiaro. Prima Delaney di testa e poi Dolberg su cross di trivela di Maehle fissano il risultato sul 2-0. Nella ripresa il guizzo del solito Schick riapre la partita. Jankto e compagni ci provano fino all'ultimo ma non c'è nulla da fare. Il muro danese regge e la Danimarca vola in semifinale dove affronterà la vincente di Inghilterra-Ucraina, in programma questa sera ore 21.