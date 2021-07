Euro2020, boom di ascolti nella semifinale tra Spagna e Italia: nuovo record

L'Italia vola in finale battendo la Spagna ai rigori. Emozione unica per tutta la squadra di Mancini e per l'intera nazione italiana che potrà continuare a sognare a Wembley il tanto ambito trofeo. Oltre al grandissimo risultato, l'Italia ha raggiunto un ulteriore record che oltrepassa il terreno di gioco. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la semifinale di martedì ha incollato ben 20 milioni di italiani davanti allo schermo. Sommando i dati di Rai1 e Sky, 19 milioni e 822 mila spettatori hanno seguito la sfida con uno share complessivo del 76,9%. Trattasi del 35° evento televisivo più visto di sempre in Italia. Numeri spaventosi che confermano la passione e l'attaccamento agli azzurri: i 50 programmi tv più visti sono tutte partite, e 46 sono quelle disputate dagli azzurri. Su Rai1 la gara tra la nazionale di Mancini e quella di Luis Enrique ha totalizzato 17.414.000 telespettatori con uno share del 67,5%. Mentre i tempi supplementari sono stati seguiti da 17 milioni 239 mila telespettatori con il 68,8% di share toccando ai rigori i 17 milioni 353 mila con il 72,6%. Un nuovo traguardo dunque per l'Italia, basti pensare che il quarto contro il Belgio del 2 luglio aveva avuto un ascolto di 15 milioni 483 mila con il 65,2%.

NUMERI RAGGIUNTI CON SKY SPORT - La semifinale ha ottenuto 2 milioni 408 mila spettatori medi, con il 9,4% di share e con 3 milioni 141 mila spettatori unici, per una permanenza del 77%. I supplementari (dalle ore 22.55) hanno registrato 2 milioni 401 mila spettatori medi con il 9,6% di share. A seguire i calci di rigore (dalle ore 23.43) hanno raccolto 2 milioni 404 mila spettatori medi con il 10,1% di share. È da segnalare anche un picco di 2.495.568 spettatori medi alle ore 22.45 nei minuti di recupero assegnati, e il 10,2% alle ore 24.40 sul rigore di Jorginho che ha sancito la vittoria dell'Italia.

