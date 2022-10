European Golden Boy 2022, ecco i 20 finalisti: presenti 4 calciatori italiani

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

È stata pubblicata la lista dei 20 finalisti dell'European Golden Boy 2022. Si tratta del premio internazionale di Tuttosport assegnato al miglior Under 21 in Europa. Inizialmente erano stati selezionati 100 profili, poi è stata effettuata una scrematura importante e sono stati eliminati ben 80 calciatori. Nell'elenco attuale sono rappresentati ben 10 nazioni con l'Italia che può vantare ben quattro candidati. Nello specifico sono Udogie dell'Udinese, Gnonto del Leeds, Miretti della Juventus e Scalvini dell'Atalanta. Presente anche Zalewski della Roma che seppur sia un nazionale polacco è nato e cresciuto in Italia. Stesso numero per la Spagna con ben tre calciatori del Barcellona ovvero Ansu Fati, Pedri e Gavi e uno in prestito al Valencia (Nico Gonzalez). Seguono Germania, Portogallo, Inghilterra e Francia a due e Polonia, Croazia, Olanda e Slovenia a uno. Per quanto concerne i campionati guida la Bundesliga a sei davanti alla Liga con cinque e alla Serie A con quattro. Lista finale anche per la grande novità della stagione, ovvero la Golden Girl Under 21 europea. Sarà eletta da una giuria specializzata di Tuttosport. Si tratta di nuovo trofeo che si aggiunge a quelli consegnati al Golden Boy italiano Under 21, alla Golden Girl italiana Under 21 e al Golden Player, maschile e femminile