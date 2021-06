Europei, prosegue la prima giornata: in campo la Slovacchia di Vavro

Prosegue il primo turno del campionato europeo. Quest'oggi, alle 18, fari puntati sulla Gazprom Arena di San Pietroburgo per il primo match del girone E che metterà di fronte la Polonia e la Slovacchia. Lewandowski contro Hamsik, Skriniar contro Glik e non solo. In campo ci sarà anche il biancoceleste Denis Vavro che tornerà alla base dopo l'esperienza con l'Huesa. Il difensore centrale di proprietà della Lazio, convocato dalla Nazionale slovacca, non è certo di un posto da titolare, ma ci sarà almeno in panchina. La risposta spetta al campo e al ct Hapal.