EURORIVALI - Il Besiktas di Immobile stende il Malmö: balzo in classifica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si apre la quarta giornata di Europa League. In attesa di Lazio - Porto - i biancocelesti detengono il primato del girone - questa sera è andato in scena Besiktas - Malmö vinta dai turchi per 2-1. La squadra di Ciro Immobile ha aperto le danze solo al secondo tempo con la rete di Muçi al 76', seguito da Kılıçsoy. Sembrava tutto chiuso, ma al 93' Rieks dà fiato al suo Malmö andando in rete. Nulla da fare per la squadra ospite, il besiktas ha la meglio e sale al quattordicesimo posto del girone unico.