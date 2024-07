Ex Lazio, Milinkovic sfida Luis Alberto: amichevole da dolci ricordi - FOTO

Chi l'avrebbe detto che le due colonne portanti della Lazio si sarebbero ritrovate a distanza di anni l'una contro l'altra. E' il caso di Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Il Sergente è stato il primo dei due a lasciare la Capitale quando, lo scorso anno, dopo 341 partite condite da 69 gol e 58 assist, ha deciso di accettare l’offerta dell’Al-Hilal (club saudita). Luis Alberto invece ha salutato dopo 307 gare, 52 gol e 79 assist all’inizio di questa sessione di mercato trasferendosi all’Al Duahil (in Qatar). Il destino però li ha portati a sfidarsi in una battaglia non più insieme ma da avversari. In questo momento Luis Alberto e Milinkovic-Savic si stanno affrontando in un'amichevole che vede il vantaggio della squadra del Sergente. Qui sotto la foto del Mago e Milinkovic insieme:

Les 2 anciens joueurs de la Lazio Sergej Milinković-Savić et Luis Alberto 🩵



Ils vont s’affronter en amical à 18h. pic.twitter.com/47nQeFm8jd — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) July 31, 2024