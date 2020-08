Fantacalcio, nella Nazionale con la fanta-media più alta ci sono due laziali - FT

I giocatori della Lazio quest'anno ha fatto felici i loro tifosi, ma non solo: con tutti i gol segnati ed i bonus ottenuti al fantacalcio, anche i sostenitori delle altre squadre hanno gioito alle imprese dei biancocelesti.

TOP11 ITALIA - Infatti, secondo la formazione fatta da SOSFanta, tra gli italiani con la migliore fanta-media della passata stagione, risultano due laziali: Francesco Acerbi ed ovviamente Ciro Immobile. Il difensore è sempre stato un punto di riferimento per il suo reparto, collezionando sempre sufficienze in pagella e riuscendo, qualche volta, ad andare anche oltre con i gol segnati. Per l'attaccante vincitore della Scarpa d'oro sono finite ormai le parole: con 36 marcature in 37 presenze (quasi un gol a partita) significa che ha fatto gioire i suoi fantallenatori ogni volta che è sceso in campo, un vero fenomeno.