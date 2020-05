Fase due, forse da lunedì si potranno rivedere gli amici: dipenderà dai contagi delle Regioni

Seconda settimana di fase due in Italia, il coronavirus continua ad arretrare anche se in alcune Regioni più che in altre. Per questo è allo studio un meccanismo concordato tra Governo e Regioni che sarà fondato sul monitoraggio costante della curva dei contagi e che potrebbe permettere la libera circolazione dei cittadini tra Regioni limitrofe a basso rischio a partire dal prossimo lunedì 18 maggio. In caso contrario scatta invece il blocco automatico imposto dal Governo. "Dipenderà dai dati del monitoraggio delle singole regioni che a partire da giovedì vedremo ogni settimana e saranno sempre pubblici", ha commentato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia a repubblica.it. "Due regioni a basso rischio, a maggior ragione se limitrofe, sarà naturale che potranno avere mobilità interregionale. Ma se una regione è ad alto rischio e una a basso rischio ci saranno inevitabili limitazioni automatiche. Questo meccanismo non è stato ancora definito perché è il più complesso e andrà deciso insieme". Boccia ha poi affermato che, in merito alle riaperture di bar, ristoranti, negozi al dettaglio, parrucchieri e centri estetici le linee guida "sono quasi tutte pronte" e potrebbero arrivare anche prima della fine della settimana.

Pubblicato il giorno 12/5/20 alle ore 17:47