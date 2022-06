Festeggiamenti Roma, Suor Paola spiega: "Le mie parole un sano sfottò. Mi dispiace perché..."

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

"Non è che sia una coppa di grande rilievo. Ho visto un’esagerazione assoluta. Poi, per carità ognuno se è abituato a non vincere niente e poi vince qualcosina…”. Aveva parlato così ieri Suor Paola a proposito della vittoria e dei festeggiamenti della Roma dopo la Conference League conquistata. Molti tifosi della giallorossi hanno preso troppo seriamente le dichiarazioni della fondatrice dell'associazione So.Spe. Si trattava di un semplice, sano e simpatico sfottò da parte della suora di fede biancoceleste che, in esclusiva ai nostri microfoni, ha provato a chiarire un po' la situazione esprimendo la sua delusione per la reazione di alcuni tifosi. Queste le sue parole: "Sono un po’ abituata. Tra tifosi spesso ci prendiamo in giro ma questa volta si è un po’ esagerato. La cosa che mi dispiace di più è che i tifosi della Roma mi vogliono un sacco di bene. Quando ho fondato la mia associazione Damiano Tommasi era il mio angelo custode e tanti tifosi romanisti mi aiutano e mi stanno vicino. Per quei pochi che si comportano in questo modo mi è dispiaciuto molto".

"Ho detto quelle cose ridendo e scherzando come faccio di solito, così come faccio nella vita di tutti i giorni. Nella mia casa-famiglia ci dividiamo romanisti e laziali quando guardiamo le partite e non solo. Era uno scherzo che non è stato preso bene, mi dispiace perché con i tifosi della Roma sono miei amici, miei collaboratori e anche molti medici che mi aiutano. Ho a che fare tutti i giorni con bambini e adulti della Roma con i quali scherziamo e ridiamo. Siamo tifosi e gli sfottò ci stanno. Il calcio è un gioco e anche lo sfottò dovrebbe rimanere tale".