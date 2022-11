Feyenoord-Lazio, il talento di Romero con l'esperienza di Sergej: Sarri studia

RASSEGNA STAMPA - Meno di 24 ore al calcio d'inizio di Feyenoord-Lazio, vero e proprio spareggio per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa League. Ai biancocelesti potrebbe bastare un punto, gli olandesi devono vincere per forza. Sarri studia la sua miglior formazione considerando che tra soli tre giorni c'è il derby contro la Roma. Sicuro di un posto a centrocampo Milinkovic, squalificato in campionato. Vicino all'esperienza del Sergente, sulla stessa fascia di competenza, potrebbe esserci la vera sorpresa della settimana. Il Comandante è pronto a lanciare la fantasia e la freschezza di Luka Romero dal primo minuto. Il ballottaggio con Cancellieri per far rifiatare Pedro è aperto. Marcos Antonio e Basic in pole per affiancare il 21 serbo. Dietro dentro Hysaj per Marusic e Patric per Romagnoli. Dubbio tra Casale e Gila.