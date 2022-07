FIFA, Collina e Holzmüller: "Ecco come funzionerà il nuovo fuorigioco..."

In seguito alla decisione presa dalla FIFA sul nuovo fuorigioco, si sono espressi Pierluigi Collina e Johannes Holzmüller...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La FIFA ha ufficializzato l'introduzione del fuorigioco semiautomatico per Qatar 2022. In seguito a una serie di test andati a buon fine, è stata presa questa decisione in accordo con il presidente della Commissione Arbitri della FIFA, Pierluigi Collina. Proprio l'ex direttore di gara ha mostrato i motivi di questa novità e ha tranquillizzato gli appassionati sulla responsabilità dell'arbitro, che resterà invariata:

"Siamo consapevoli che a volte ci vuole troppo tempo per controllare una possibile posizione di offside, soprattutto quando i dubbi sono tanti. È qui che la tecnologia in questione è di grande aiuto, poiché aiuta a prendere decisioni più velocemente e con maggiore precisione. I test sono stati un successo e siamo sicuri che, in Qatar, avremo uno strumento molto prezioso che aiuterà arbitri e assistenti a prendere le decisioni più corrette in campo. So bene che alcuni lo chiamano fuorigioco robotico, ma non è così. Gli arbitri e gli assistenti arbitrali restano responsabili delle decisioni che prendono".

In seguito alle parole di Collina, si è espresso anche Johannes Holzmüller, direttore dell'innovazione tecnologica nel calcio, che ha spiegato il funzionamento della tecnologia e come la squadra arbitrale dovrà collaborare con questa:

"La tecnologia semiautomatica per il rilevamento del fuorigioco sarà configurata con 12 telecamere e il pallone ufficiale della competizione avrà una tecnologia collegata in tutti gli stadi del Mondiale. I nuovi sistemi forniranno alle squadre arbitrali video-avvisi in tempo reale utilizzando l'intelligenza artificiale. Gli arbitri Var continueranno a monitorare i risultati e dovranno corroborare la decisione proposta prima di informare l'arbitro principale. Dal momento che gli stessi dati verranno utilizzati per creare un'animazione 3D che verrà trasmessa agli spettatori negli stadi e ai telespettatori, i tifosi avranno un quadro preciso della situazione del fuorigioco in tempi molto rapidi".