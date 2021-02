FIFA, il sondaggio sul migliore della 20ª giornata: un biancoceleste tra i candidati - FOTO

All'indomani delle ultime sfide valide per la ventestima giornata di Serie A, è il momento dei sondaggi su migliore e peggiore in campo. Anche la FIFA, sul proprio account Twitter, ha chiesto l'aiuto di tifosi e appassionati per incoronare il "top" dell'ultimo week-end calcistico. Tra i candidati scelti dal noto videogioco c'è anche un calciatore della Lazio. Si tratta di Joaquin Correa, che dovrà vedersela con Destro e Skorupski. Di seguito, le parole utilizzate nel post in questione: "Lo sprint vincente di Correa, i gol determinanti di Destro per la lotta salvezza o le strepitose parate Skorupski? Chi è stato il migliore della ventesima giornata di Serie A?".

