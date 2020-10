Fiorentina, Commisso sull'addio di Chiesa: "Non mi ha ancora chiamato. Sono deluso"

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, è tornato per la prima volta sull'addio di Chiesa durante la presentazione del progetto per il nuovo centro sportivo viola, parlando così: "Se siamo rimasti male dal suo addio? E' vero. A Chicago l'anno scorso la prima cosa che ho fatto è stata aspettare Chiesa davanti al bus: vi dico solo che ancora non l'ho sentito, pensate voi. Non penso di meritarmelo".

