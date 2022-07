Fiorentina, Dragowski non convocato: il polacco attende lo Spezia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina è pronta a partire per il ritiro in Austria che precederà poi la tournée in Spagna. Tra i convocati non appare il portiere Dragowski al centro di un intreccio di mercato che riguarda non solo i viola ma anche lo Spezia e la Lazio. Il portiere polacco è infatti la scelta numero uno dei liguri pronti a sostituire Provedel appena si chiuderà la trattativa con la Lazio che è già in fase avanzata.

Proprio per questo motivo Vincenzo Italiano ha quindi escluso l'estremo difensore dalla lista dei convocati.