Fiorentina, Italiano sulla zona Europa: “Ci stiamo complicando la vita”

La Fiorentina cade a San Siro contro il Milan e perde altri punti in zona Europa. Al termine della sfida contro i rossoneri, Vincenzo Italiano ha commentato così la corsa al quinto, sesto e settimo posto che vede coinvolte anche Lazio, Roma e Atalanta: "Ci stiamo complicando la vita in termini di punti. Ora ne mancano 3. Penso si sia ritrovata la Fiorentina di 3 giornate fa. Abbiamo partite difficili contro Juve, Sampdoria e Roma, ma oggi sono in gran parte contento di aver ritrovato per lunghi tratti la Fiorentina che conoscevamo".