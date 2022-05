Fiorentina - Roma, Mourinho furioso: "Così è troppo, ci sono stati tolti tanti punti!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal termine di Fiorentina - Roma, José Mourinho ha mostrato di essere una vera furia per la decisione di Banti, questa sera nella veste di Var, di richiamare l'arbitro Guida dopo il contatto in area di rigore tra Karsdorp e Nico Gonzalez. L'allenatore giallorosso ha spiegato il suo punto di vista: “La spiegazione l’aspettiamo da tante partite e non c’è spiegazione. Oggi, invece, c’è una doppia spiegazione. Dopo la partita di giovedì mancavano sicuramente energie fisiche e mentali, già lo sapevamo rispetto a una squadra che s’è preparata tutto la settimana. L’altra vorrei sentirla da Banti di Livorno, che non è molto lontano da qua. È un tocco, non un fallo. L’arbitro era vicino e non ha dato il rigore, non era da Var, invece il signor Banti interviene. La Fiorentina è stata più forte, ha meritato la vittoria. Il problema è che non parliamo dei tre punti di oggi, ma di Venezia, Firenze, Bologna, di tanti episodi a cui non c’è spiegazione. Il signor Banti ora dov’è? Perché ha chiamato un arbitro come Guida che stava a dieci metri e che ha visto che non era rigore? Sono queste le spiegazioni che vogliamo e non abbiamo. Abbiamo una finale che assorbe le emozioni, le energie, non è facile da dimenticare. Però abbiamo un campionato da giocare, così è troppo quello che succede a questa squadra”.

DIFFERENZE - "Noi abbiamo fatto quattordici partite in più rispetto alla Fiorentina che, durante la stagione, ha avuto sempre una settimana per preparare le partite. 10 chilometri per quattordici partite sono tanti, è questa la differenza. È un discorso molto semplice. Sappiamo che abbiamo il rispetto dei romanisti, ma vogliamo anche quello dei Banti di questa vita che, seduti sulla loro sedia, ci hanno tolto veramente tanti punti".