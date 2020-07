Fiorentina, scoppia il caso Chiesa: zittisce lo stadio vuoto e viene criticato

Dopo il pareggio interno con l’Hellas Verona, Federico Chiesa è finito al centro delle polemiche in casa viola. In seguito all’assist vincente che ha portato al gol di Cutrone nel recupero, il numero 25 ha zittito il Franchi deserto portandosi l’indice davanti alla bocca e al naso. Un segno di protesta verso le critiche che gli erano state mosse in questa settimana. I tifosi, però, non hanno apprezzato il gesto del calciatore e si sono schierati contro di lui sui social network. Il legame tra Chiesa e la tifoseria viola è sempre più sottile. Il futuro dell’esterno classe 1996 potrebbe essere lontano da Firenze.

