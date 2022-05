Flaminio alla Lazio e Olimpico alla Roma: l'idea del comune per gli stadi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

La questione degli stadi nella Capitale è un argomento che negli ultimi anni è stato al centro delle cronache, soprattutto in casa giallorossa dove il progetto naufragato di costruire un nuovo impianto a Tor Di Valle si è concluso con un nulla di fatto. Le due squadre, Lazio e Roma, hanno da tempo l'idea di costruire la "propria casa" e mettere fine alla divisione dello stadio Olimpico.

Eppure se i tifosi potessero scegliere la spartizione sarebbe chiara: l'Olimpico alla Roma e il Flaminio alla Lazio. Questa la volontà dei cittadini intervistati da lzi. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica i tifosi preferirebbero utilizzare un impianto già esistente piuttosto che costruirne uno nuovo da zero in un'altra parte della città. Insomma almeno in questo sembra esserci unità di intenti: ognuno nel suo stadio sì ma puntando su una "rigenerazione urbana" piuttosto che su nuove costruzioni.