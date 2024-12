Floriani Mussolini: "Questione cognome? Non mi interessa. E sul ritorno alla Lazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Floriani Mussolini, calciatore di proprietà della Lazio e in prestito alla Juve Stabia, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. Dopo il gol contro il Cesena, infatti, hanno fatto scalpore le immagini delle tribune che celebrano la sua rete urlando il suo cognome "pesante". "Lo dedico alla mia famiglia che mi segue sempre", ha spiegato. Sul possibile ritorno alla Lazio: "Per adesso non ci penso e mi concentro solo sulla Juve Stabia, le questioni legate al mio cognome non mi interessano. Da piccolo mi hanno fatto frequentare una scuola inglese per evitare tutta l'attenzione che avrei avuto in una italiana. Mia madre mi dice sempre di fregarmene di quello che la gente dice di me e andare avanti per la mia strada".

Ai microfoni del quotidiano ha parlato anche Alessandra Mussolini, la mamma di Romano Benito: "Non voglio dire nulla ma se osservate il mio viso potrete capire il mio stato d'animo. Per la gioia ho perso il mio cappellino ma poi per fortuna l'ho ritrovato".

