Fondazione SS Lazio, appuntamento a Piazza della Libertà per l’open day: i dettagli

La Fondazione SS Lazio, nata per la ricorrenza dei 100 anni a Ente Morale della SS Lazio, opera in tre ambiti: “Le ali allo sport”, “Le ali alla città” e “Le ali all’idea”. Tre sono anche le modalità attraverso le quali opera in questi settori: l’utilizzo del fondo, la predisposizione di progetti per finanziamento da parte di istituzioni e non e infine grazie alla collaborazione con influencer del mondo biancoceleste. Per chiunque volesse apprezzare più da vicino la Fondazione e conoscere gli ambiti di operatività e le attività organizzate, è stato fissato per il 4 dicembre 2021 un “open day”. Non poteva non essere Piazza della Libertà il luogo d’incontro per questa giornata dedicata alla Fondazione, un luogo speciale per la Lazio e per i tifosi stessi.

