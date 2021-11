Napoli, Spalletti preso in giro sui social dallo Spartak Mosca – FOTO

Il Napoli esce sconfitto dalla gara contro lo Spartak Mosca e la qualificazione alla competizione Europea è in bilico. Al termine della gara l'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti non ha dato la mano al tecnico dei rivali Rui Vitoria, comportamento non apprezzato dal club russo che ha preso di mira il tecnico toscano prendendolo in giro sui social. Prima una foto con delle emoticon di un pagliaccio e poi un video in cui Spalletti annuncia agli avversari: “Ci vediamo a Mosca” accompagnato dalla risposta dei rivali: “Signori e Signore, li abbiamo presi”.

Ladies and gentlemen, we got 'em.



(last one I promise) pic.twitter.com/pmBVYRgLU2 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 24, 2021

