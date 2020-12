FORMELLO - Lazio, domani subito la ripresa: Patric da valutare

Poche ore per festeggiare l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, poi domani subito la ripresa in campo a Formello. Alle ore 11 i biancocelesti si ritroveranno presso il centro sportivo per la consueta seduta di scarico. I titolari della sfida col Bruges si alleneranno in palestra, il resto della squadra agli ordini di Inzaghi per cominciare a preparare la sfida di sabato alle 20.45 contro il Verona. Muriqi è out per una lesione muscolare (rimediata contro lo Zenit), Lulic è ancora alle prese con il suo problema alla caviglia. Patric non è al meglio per un torcicollo doloroso che però dovrebbe riuscire a smaltire in breve tempo, Correa potrebbe infine riposare qualche ora supplementare: veniva da un risentimento al polpaccio ma ha stretto i denti rimanendo in campo per quasi novanta minuti. Con il Verona possibile ritorno dal primo minuto fra i pali per Strakosha, il cui ballottaggio con Reina rimane apertissimo. Lo spagnolo ha giocato le ultime tre da titolare, superando l'albanese nelle gerarchie.