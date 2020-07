FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: da valutare Anderson

Quarto posto matematicamente ottenuto, ma le ultime tre partite possono essere decisive per provare a battagliare in classifica con Atalanta ed Inter, rispettivamente in seconda e terza posizione. L'occasione per farlo domenica sera alle ore 21.45, quando la Lazio sarà di scena al Bentegodi contro il Verona. Poco tempo quindi per preparare il prossimo impegno, domani alle 10 la squadra tornerà nuovamente in campo. Scarico in palestra per i titolari, lavoro sul campo per il resto della squadra. Poi sabato sarà già giorno di vigilia e rifinitura, prima di fare le valige alla volta di Verona. Fermi ai box ci sono i lungodegenti Lulic, Leiva e Radu, ai quali nelle ultime ore si sono aggiunti Jorge Silva e anche Djavan Anderson. Quest'ultimo, protagonista con la Juventus, verrà valutato nelle prossime ore per un affaticamento, ma dovrebbe presto tornare a disposizione. Sembrano scongiurati problemi invece per Acerbi, che nonostante un duro scontro di gioco con Rog nel primo tempo, ha portato a termine la gara senza complicazioni.

Pubblicato il 24/07 alle 01.10