FORMELLO - Lazio, una settimana per preparare l'Inter: scarico e poi il meritato riposo

Sesta vittoria consecutiva, la Lazio prosegue il filone di successi di fila archiviando anche il Cagliari. Gli uomini di Inzaghi si proietteranno ora verso la sfida di San Siro contro l'Inter di Conte, in piena lotta per lo scudetto. Una partita difficile, complicata, che però potrà essere preparata con calma dai biancocelesti, che avranno una settimana piena a disposizione (la gara è infatti in programma domenica prossima alle 20.45). La ripresa è fissata già per lunedì mattina alle ore 10.30, con la consueta seduta di scarico, martedì invece Inzaghi potrebbe decidere di concedere qualche ora di riposo ai suoi ragazzi. Caicedo è rientrato fra i convocati e si è seduto panchina senza subentrare, essendo ancora in parte alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Ai box ci sono anche Strakosha, per un problema al ginocchio, Cataldi per un fastidio muscolare e il lungodegente Luiz Felipe.