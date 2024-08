Francia, Deschamps: "Inizia un nuovo ciclo. Ho parlato con Spalletti e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Didier Deschamps è intervenuto in conferenza stampa dopo aver diramato la lista dei convocati per le gare di Nations League contro Italia e Belgio. Il ct della Francia ha premesso: "Stiamo iniziando un nuovo ciclo con queste partite della Nations League. Michael Olise ha fatto ottime cose con la selezione olimpica di Thierry Henry e aveva fatto grandi cose anche prima nonostante gli infortuni. Firmando per il Bayern è diventato di un'altra categoria. È stato un elemento importante per Thierry e avrebbe potuto anche essere con noi agli Europei. Ha un grande potenziale, può giocare in diversi ruoli offensivi anche se ha una preferenza".

"Ovviamente è importante fare il punto, e io lo faccio sempre. C'è bisogno di vedere cosa è andato e cosa non è andato. Siamo arrivati ​​in semifinale, non ci accontentiamo e sappiamo che è stata una delusione. Sono problemi da gestire, possiamo sempre fare meglio ma abbiamo avuto infortuni e anche un po' di "inefficienza" offensiva da parte di alcuni giocatori di solito pericolosi ed efficaci. Abbiamo avuto solidità difensiva ma non c'è stata la stessa risposta dall'altra parte del campo. Non ci accontentiamo ma era impossibile fare di più con questo deficit".

Poi, concludendo, sulla sfida contro gli azzurri ha affermato: "È uscita presto ma non ho visto le partite perché non l'abbiamo affrontata. Lo farò ora. Resta una grande nazionale, che ha incontrato qualche difficoltà; ne ho parlato con Spalletti, mi sarebbe piaciuto giocare a Torino invece che a Milano".

