Gabriele Paparelli commenta i fatti di Potenza: "Ancora si muore per una partita"

Il dolore di una vita. La perdita di un padre, Vincenzo, in circostanze tragiche. Aggravate dal contesto: il calcio, lo sport. Valori e colori infangati dal nero della morte, Gabriele Paparelli ne sa qualcosa. Ecco perché, a distanza di 40 anni, la notizia del tifoso della Vultur Rionero investito a Potenza da un'auto di sostenitori rivali, del Melfi, non può che risultare caustica per la ferita aperta di un'intera famiglia. E mentre il Prefetto parla di "agguato premeditato", Gabriele Paparelli commenta così su Facebook: "E intanto ancora si muore per una partita di calcio..."

