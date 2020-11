Gabriele Sandri, il ricordo della società: "Tredici anni senza te. Ciao Gabriele" - FT

Sono passati tredici anni dalla morte di Gabriele Sandri, ma il tempo non è servito a rimarginare la ferita di tutti i laziali (e non solo) che lo ricordano. L'11 novembre sarà sempre una data particolare per i tifosi biancocelesti e per il calcio italiano in generale: un giovane ragazzo stava andando a seguire la sua squadra del cuore in trasferta ed è stato ingiustamente ucciso. Nessuno deve dimenticare quanto successo, per questo la Lazio ha pubblicato un post sui propri canali social in memoria di Gabbo: "Tredici anni senza te. Ciao Gabriele".