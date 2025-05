Galliani: "Le dimissioni di Palladino mi sorprendono". E su Nesta...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche l'amministratore delegato e vicepresidente vicario del Monza, Adriano Galliani, si è espresso sulla notizia di giornata: ovvero le dimissioni di mister Palladino da allenatore della Fiorentina.

"Non lo sapevo... È una cosa che mi sorprende totalmente, non ho commenti perché è una notizia strana", ha dichiarato ai microfoni di TMW Radio aggiungendo poi alcune dettagli su chi invece sarà l'allenatore del Monza: "Quasi certamente cambieremo la guida tecnica. Ripeto che abbiamo affetto e stima per Alessandro (Nesta, ndr), ma la logica del calcio quando retrocedi è quella di trovare un nuovo allenatore. Ce ne sono 2-3 nella nostra shortlist e presto sceglieremo".

